В селе Гастелло завершено строительство нового модульного здания почтового отделения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализации программы по модернизации объектов почтовой связи в сельских поселениях Сахалинской области в селе Гастелло завершены работы по установке и оснащению нового специализированного модульного здания для отделения "Почты России".

Возведение социально значимого объекта осуществлено за счет средств областного бюджета по программе, инициированной губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Данная программа направлена на оказание адресной поддержки муниципальным образованиям, где почтовые отделения требуют срочного обновления и не соответствуют современным стандартам.

Новое здание расположено в центральной части села Гастелло в шаговой доступности от ключевых социальных объектов: школы, фельдшерско-акушерского пункта и здания территориального отдела администрации. Это обеспечит максимальную доступность почтовых услуг для всех жителей населенного пункта.

До настоящего момента почтовое отделение располагалось в помещении, признанном аварийным и не отвечающим требованиям к организации современного обслуживания. Новое модульное здание, разработанное и изготовленное по индивидуальному проекту, полностью устраняет эти проблемы. Оно оборудовано всеми необходимыми инженерными системами, обеспечивающими комфортные условия для работы сотрудников и приема граждан. В помещениях установлена новая мебель и специализированное оборудование, созданы условия для маломобильных групп населения, функционируют системы отопления, видеонаблюдения и связи.

После получения всех необходимых разрешительных документов сотрудники почтового отделения приступят к переезду и начнут обслуживать жителей в новом здании.

Открытие современного почтового отделения в селе Гастелло является значимым событием, направленным на повышение качества жизни на селе и обеспечение равного доступа жителей отдаленных территорий к государственным и коммерческим услугам.