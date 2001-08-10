В Сахалинском онкодиспансере заработал высокотехнологичный линейный ускоритель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском областном клиническом онкологическом диспансере запущена высокотехнологичная радиотерапевтическая система на базе ускорителя электронов Halcyon. С возможностями оборудования накануне Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, ознакомился председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Высокотехнологичная радиотерапевтическая система на базе ускорителя электронов Halcyon закуплена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Его инициировал президент России Владимир Путин. Цель национального проекта - увеличить к 2030 году ожидаемую продолжительность жизни граждан до 78 лет. Одним из направлений этой работы является наращивание усилий по раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний.

Средства на покупку линейного ускорителя и формирование необходимой инфраструктуры выделило правительство региона. Главное достоинство нового оборудования – способность точечно и эффективно воздействовать на опухоль и не травмировать окружающие органы и ткани. Ускоритель дополнил уникальный парк аппаратуры островного онкодиспансера.

- Президент поставил перед нами задачу – своевременно выявлять опасные заболевания, эффективно лечить их, и при этом использовать все возможности, чтобы сохранить качество жизни пациентов. А для этого необходимо самое современное оборудование, такое как новый линейный ускоритель, который появился в областном онкодиспансере. Мы продолжим закупать аппаратуру для диагностики и лечения, обучать специалистов, которые будут на ней работать. В результате жители области смогут оперативно получать необходимые высокотехнологичные медицинские услуги непосредственно в островном регионе. В случае, когда речь идет об онкологических заболеваниях, каждый рубль, который мы вкладываем в закупку нового оборудования, оборачивается сохраненным здоровьем, дополнительными годами жизни наших земляков, - сказал Алексей Белик.

Новый линейный ускоритель обладает рядом серьезных преимуществ перед аппаратурой предыдущего поколения. Например, сеансы лечения стали значительно короче. Благодаря этому сокращается время пребывания пациентов, они могут быстрее вернуться к повседневной жизни. Радиотерапевтическая система на базе ускорителя электронов Halcyon подходит для пациентов с опухолями вблизи таких чувствительных органов, как спинной мозг, сердце или легкие. Воздействие на соседние здоровые ткани сводится к минимуму.

- Приведу пример, чтобы показать, как далеко шагнула радиотерапия на Сахалине благодаря новому ускорителю. Десять лет назад полостная операция оставляла обширные шрамы на теле. Серьезно страдали окружающие органы. А сейчас операции проводятся методом лапароскопии. Маленький прокол, минимальная травматизация и уже на следующий день пациент передвигается самостоятельно. Примерно также действует и новый линейный ускоритель. Воздействию подвергается только сама опухоль. Это все положительно влияет на состояние пациента, - рассказал заместитель главного врача Сахалинского областного клинического онкологического диспансера Эдуард Винарский.

Сегодня островные медики при поддержке правительства особое внимание уделяют диспансеризации. В последнее время ее ежегодно проходит около почти 30 процентов населения Сахалина и Курил.

- Мы также постоянно наращиваем укомплектованность амбулаторно-поликлинического звена, стационарных подразделений аппаратурой и кадрами, необходимыми для выявления онкологических заболеваний. Благодаря комплексу этих мероприятий у нас за год на 10 процентов выросло количество людей, у которых выявлены опасные болезни на ранней стадии или их предвестники. В итоге риски нежелательного развития событий становятся значительно ниже, - отметила министр здравоохранения Сахалинской области Ирина Тухватуллина.

В островном регионе действует уникальный проект «Проводники здоровья», запущенный по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

- В наших рядах много людей, которые сами столкнулись с тяжелыми болезнями. Мы хотим поделиться своим опытом борьбы с ней с другими людьми и поддержать их. Помогаем пациентам получить направления к врачам, напоминаем о времени визитов к медикам, о необходимости принять лекарства. Иногда даже просто разговариваем. В общем, поддерживаем и делом, и словом, - поделилась куратор по онкологическому направлению проекта «Проводники здоровья», руководитель сахалинского отделения Всероссийской Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Валерия Фигурина.

Несколько лет назад один из ведущих отечественных онкологов, академик Иван Стилиди посадил на территории Сахалинского онкологического диспансера дерево. Председатель правительства области Алексей Белик и министр здравоохранения региона Ирина Тухватуллина повязали на его ветки лиловые ленты, которые традиционно являются символом борьбы против рака.