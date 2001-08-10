Жителям Сахалина не рекомендуют выходить на лед в заливе Мордвинова 5 февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гидрометеорологи предупредили жителей Сахалина об опасных процессах на льду у юго-восточного побережья острова. Выход на лед в этих районах 5 февраля несет прямую угрозу для жизни.

По прогнозу специалистов ФГБУ "Сахалинское УГМС", в заливе Мордвинова и на соседних участках побережья ожидаются значительные приливо-отливные колебания уровня моря. Эти явления спровоцируют подвижки ледового покрова.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном МЧС, интенсивное торошение, активное образование трещин и разводий создаст крайне нестабильную и опасную ледовую обстановку. Метеорологи настоятельно рекомендуют гражданам полностью воздержаться от любых выходов на лед в указанных районах 5 февраля.