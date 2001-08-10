В Поронайском районе проходит благотворительная акция по раздаче наваги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском районе в рамках программы "Забота. Защита. Уважение" проходит регулярная благотворительная акция - бесплатная раздача свежей наваги. Мероприятие уже стало доброй традицией и пользуется заслуженной популярностью у жителей.
На этой неделе первую партию рыбы получили члены общественной организации пенсионеров и общества инвалидов, поронайское общество глухих, социально-реабилитационный центр "Надежда" и СПЦ №3.
Чтобы поддержать граждан, проживающих в сельской местности, волонтёры организовали выездные раздачи в сёлах района.
В ближайшие дни партии наваги будут доставлены на дом пенсионерам, которые находятся на социальном обслуживании, а также семьям участников специальной военной операции. Организаторы подчёркивают: помощь должна быть адресной и приходить вовремя.
В организации масштабной раздачи большую помощь оказали волонтёры Единой России.
Особую благодарность власти и жители района выражают компании ООО "Рыбак".
- Ваша постоянная благотворительность - настоящий пример социальной ответственности. В этом году благодаря такому партнёрству на благотворительные цели было передано 3 тонны наваги, - отметил мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков.
