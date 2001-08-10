В Южно-Сахалинске возводят новую школу на 1100 мест

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на месте бывшей школы №4 началось возведение современного образовательного комплекса на 1100 учеников. Мэр города Сергей Надсадин проверил ход строительных работ и подтвердил, что объект планируют сдать к началу учебного года в 2027 году.

Новое здание в три раза превысит площадь старой школы, которая работала с 1950-х годов. Общая площадь комплекса составит более 34 тысяч квадратных метров, он будет состоять из 13 блоков, соединённых переходами. Проект включает отдельные зоны для начальных и старших классов, библиотеку, конференц-зал, творческие мастерские, а также кабинеты для хора и оркестра.

Инфраструктура школы предусматривает зимний сад, рекреационные зоны, бассейн, танцевальный зал, кардиозону и спортивный зал с трибунами. Для питания учеников построят столовую на 550 мест, а для мероприятий - актовый зал на 400 человек. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, строители уже завершили около 25% работ и в настоящее время финишируют с железобетонными конструкциями.

Сергей Надсадин отметил, что график работ соблюдается. Следующим важным этапом станет закрытие теплового контура здания, что позволит подвести коммуникации и продолжить внутренние работы. Параллельно администрация готовится к этапу оснащения школы мебелью, технологическим оборудованием и системами кондиционирования.