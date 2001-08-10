Студенты сахалинского техникума шьют обмундирование для участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студенты Сахалинского техникума сервиса организовали в учебных мастерских полноценное производство по пошиву обмундирования и снаряжения для участников специальной военной операции. Эта работа стала частью масштабной региональной поддержки, куда также входят волонтеры, общественники и тысячи жителей области.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, учреждение официально включили в соответствующий реестр, и теперь три учебные группы будущих мастеров швейного дела, выпускники и наставники ежедневно шьют одежду для военнослужащих. Директор техникума Денис Раздобреев отметил, что они тесно сотрудничают с воинскими частями, дислоцированными в Южно-Сахалинске, и никогда не отказывают в индивидуальных заказах. Среди продукции - специальная верхняя одежда по сезону, маскировочные комплекты, нательное бельё и шевроны с сахалинской символикой.

Особое внимание студенты уделяют помощи раненым бойцам. Для госпиталей они производят простыни для носилок, бельё на липучках, бандажи и ортопедические подушки. Сейчас в разработке находится "антидроновый" плащ из специальных материалов для маскировки. В работу активно вовлечены и студенты с ограниченными возможностями здоровья, которые шьют нижнее бельё, изготавливают популярные у военных талисманы и плетут маскировочные сети для техники.

Студентки второго курса Софья Акимова и Мария Дегтярёва подчеркивают, что для них это не просто учебный процесс, а важная и ответственная миссия. Они тщательно следят за качеством и соответствием изделий стандартам, а осознание помощи землякам на фронте придает работе особый смысл. Военно-патриотический центр "Вымпел-Сахалин" подтверждает высокую оценку продукции от самих военнослужащих.

Помощь учебного заведения не ограничивается пошивом одежды. В рамках проекта "Сопричастность" студенты-парикмахеры стригут раненых в госпитале, цеха техникума отправляют туда выпечку, а творческие коллективы регулярно дают для бойцов концерты.