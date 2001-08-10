Тихоокеанское
Жителям Сахалина не рекомендуют выходить на лед в заливе Мордвинова 5 февраля
10:27, | Новости общества Сахалина и Курил

Более 6,5 тысяч женщин в Сахалинской области воспользовались родовыми сертификатами в 2025 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области в 2025 году обеспечило финансирование медицинской помощи для 6,5 тысяч женщин по программе родовых сертификатов. На счета медицинских учреждений региона фонд перечислил свыше 34 миллионов рублей за услуги, оказанные в период беременности, родов и первого года жизни ребёнка.

Родовой сертификат предоставляет будущей матери право самостоятельно выбирать женскую консультацию, родильный дом и детскую поликлинику для наблюдения за новорождённым. Как рассказали ТИА "Острова" в Отделении Социального фонда по Сахалинской области, электронный документ формируется автоматически при первом визите женщины в консультацию. Второй вариант оформления предусмотрен непосредственно в детской поликлинике для последующего диспансерного наблюдения малыша.

Сертификат включает три отдельных талона, которые медицинская организация заполняет при каждом обращении пациентки. После этого данные поступают в фонд, который осуществляет оплату оказанных услуг напрямую на расчётные счета клиник. Обналичить эти средства невозможно, так как они имеют строго целевое назначение - оплату труда медиков, оснащение оборудованием и приобретение лекарств.

Для оформления сертификата женщине необходимо предъявить паспорт или иной документ, подтверждающий законное пребывание на территории РФ, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Получить подробные разъяснения по всем вопросам, связанным с программой, жительницы области могут по бесплатному телефону единого контакт-центра СФР: 8 800 100 0001.

