Южносахалинцев на улице Степной начали подключаться к природному газу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семья Тарасовых на улице Степной в Южно-Сахалинске перешла с электрического на газовое отопление, что обещает сократить их коммунальные расходы в несколько раз. Эта подключение стало частью масштабной программы газификации городского округа, которую лично курирует мэр Сергей Надсадин.

На днях специалисты подключили домовладение семьи Тарасовых к магистральному газопроводу, рассказал ТИА "Острова" в городской администрации.

Глава семьи Сергей Тарасов рассказал, что они ожидали этой возможности более двух лет и заранее приобрели необходимое оборудование. После подачи заявки подключение выполнили всего за два дня, хотя изначально называли срок до 12 суток. Ранее дом в течение пяти лет отапливали электричеством, и ежемесячные счета доходили до 20-25 тысяч рублей, особенно в морозы.

Новый способ отопления, по словам Тарасова, должен многократно сократить затраты. Кроме того, в доме теперь появится постоянная подача горячей воды без существенного роста платежей. Горожанин также отметил, что государство компенсировало около 90% расходов на покупку газового оборудования - ему вернули порядка 180 тысяч из 200 тысяч потраченных рублей.

Муниципалитет продолжает реализацию программы газификации, направленной на обеспечение жителей доступным топливом. В 2025 году к сетям подключили около 900 абонентов, и аналогичные темпы власти планируют сохранить в 2026 году. Программа не только повышает комфорт проживания, но и вносит вклад в улучшение экологической обстановки. Член городского общественного совета Артём Марков подтвердил, что воздух в областном центре за последние годы стал заметно чище, отчасти благодаря переходу домовладений с угля и электричества на газ.

Жители могут получить консультации по вопросам газификации и компенсациям в департаменте городского хозяйства на проспекте Мира, 64А, по телефону 300-584 (доб. 1, 4-6) или на официальном сайте администрации города.