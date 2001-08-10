Дальневосточники подали в ВТБ более 200 тысяч заявлений на выпуск Пушкинской карты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ принял от жителей ДФО 217 тысяч заявлений на выпуск Пушкинской карты. Регионами-лидерами стали Приморье, Хабаровский край и Бурятия. В 2025 году объем расходов дальневосточников по Пушкинской карте составил 545 млн рублей.
По стране за первый месяц 2026 года было выдано более 1,1 млн карт. Всего на сегодняшний день выпущено свыше 5,4 млн Пушкинских карт, по которым в январе молодые люди приобрели более 3,8 млн билетов. Самым популярным мероприятием остались походы в кино. Общий объем трат по Пушкинским картам в январе в России превысил 2,2 млрд рублей.
1 января 2026 г. ВТБ стал банком-оператором федеральной программы «Пушкинская карта». Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертных залов).
