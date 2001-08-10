Зумеры в Южно-Сахалинске положительнее оценивают старших коллег чем те их

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодые специалисты до 25 лет в Южно-Сахалинске относятся к коллегам старше 45 лет заметно добрее, чем те к ним. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, изучив взаимные оценки представителей разных поколений на сахалинском рынке труда.

Исследование показало, что сотрудники старше 45 лет чаще видят в молодых коллегах негативные черты. Они отмечают у молодежи отсутствие мотивации (12%), легкомысленность (9%), лень и низкую квалификацию (по 8%), а также меркантильность (6%). Среди положительных качеств старшие коллеги выделили целеустремленность (8%), цифровую грамотность (5%) и мобильность (по 4%).

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе SuperJob, обратная картина выглядит иначе. Молодые специалисты до 25 лет описывают старших коллег как "ходячую библиотеку опыта и экспертизы" (36%), надежных и ответственных сотрудников (16%), а также эмоционально зрелых и стрессоустойчивых людей (12%). Главным недостатком бумеров зумеры назвали консерватизм и сопротивление изменениям (9%).

Аналитики отмечают, что этот контраст отражает суть возможных межпоколенческих конфликтов. Молодежь упрекает старших в косности, а те в ответ указывают на легкомысленность молодых. Задача руководителей мультивозрастных команд заключается в том, чтобы превратить различия в установках из источника разногласий в ресурс для развития компании.