Мошенники стали реже звонить сахалинцам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Сахалинской области в конце 2025 года. По итогам 4 квартала количество спамерских и мошеннических вызовов сократилось на 20,4% по сравнению с 3 кварталом.
Всего в 2025 году МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала около 20 миллионов звонков в адрес островитян. При этом в октябре-декабре наметился тренд на снижение количества мошеннических и спам-атак. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.
Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей Сахалина и Курил в 2025 году, составила более четырех миллионов минут. Таким образом, островитян оградили от восьми лет ненужных разговоров с потенциальными мошенниками.
"Схемы мошенников постоянно меняются, и сейчас самый популярный способ обмана - быстрый заработок и инвестиции. Также мошенники себя выдают за службы доставки, банки, сотовых операторов и другие известные организации. Поэтому мы постоянно улучшаем алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание мошеннических вызовов. Так, сейчас ИИ успешно определяет признаки обмана и предупреждает о возможном мошенничестве уже во время разговора", - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
09:20 28 Января Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
Выбор редакции
- 08:21 Сегодня На Сахалине прошла встреча, приуроченная ко Дню памяти Пушкина
- 09:42 Вчера За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
- 12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 29 Января Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?