Выходить на лёд 4 февраля у юго-восточного побережья Сахалина опасно
13:13, | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием ветров западных направлений, продолжается вдольбереговой дрейф прибрежных льдов в восточном направлении, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Значительные приливо-отливные колебания уровня моря усиливают динамические процессы, влияющие на целостность припайных льдов. Продолжатся подвижки льда, торошение, образование трещин и разводий.

Особое внимание следует обратить на район у мыса Лесного. Выход на лёд при отжимном ветре и при образовании заприпайной полыньи опасен.

