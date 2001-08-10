Тихоокеанское
Для жителей села Березняки состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 4 февраля, с жителями Березняков в рамках выездного приема граждан встретятся представители департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в мэрии.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Крайняя, 8А. Начало в 16.00.

