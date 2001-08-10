Транспортная компания Южно-Сахалинска переедет на новую базу весной 2026 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Транспортная компания Южно-Сахалинска планирует переехать на новую производственную базу уже весной 2026 года. Мэр Сергей Надсадин лично контролирует ход работ, поставив задачу ускорить подготовку ключевых объектов комплекса.
Во время выездного совещания глава города вместе с представителями подрядной организации "Остов" и руководством транспортного предприятия оценил готовность строительства. Административно-бытовой комплекс уже завершен на 96%, внутри полностью готова отделка столовой, актового зала и душевой. Специалисты в ближайшее время начнут пусконаладочные работы инженерных сетей.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, активные работы идут в производственном корпусе и помещении мойки. На этой неделе подрядчик должен подключить газовую котельную и запустить отопление, что позволит начать укладку полов и монтаж оборудования. Новый комплекс создаст все условия для качественного технического обслуживания и ремонта городского транспорта, а также обеспечит комфортные бытовые условия для сотрудников предприятия.
Отдельное внимание уделяют благоустройству территории, поиск подрядчика для асфальтирования уже ведется. Мэр потребовал сформировать четкий график выполнения оставшихся работ, несмотря на корректировки сроков, вызванные логистическими и экономическими факторами. Контракт на строительство действует до 2027 года, однако приоритетом остается скорейший ввод объекта в эксплуатацию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
09:20 28 Января Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
Выбор редакции
- 08:21 Сегодня На Сахалине прошла встреча, приуроченная ко Дню памяти Пушкина
- 09:42 Вчера За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
- 12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 29 Января Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?