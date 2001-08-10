Транспортная компания Южно-Сахалинска переедет на новую базу весной 2026 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Транспортная компания Южно-Сахалинска планирует переехать на новую производственную базу уже весной 2026 года. Мэр Сергей Надсадин лично контролирует ход работ, поставив задачу ускорить подготовку ключевых объектов комплекса.

Во время выездного совещания глава города вместе с представителями подрядной организации "Остов" и руководством транспортного предприятия оценил готовность строительства. Административно-бытовой комплекс уже завершен на 96%, внутри полностью готова отделка столовой, актового зала и душевой. Специалисты в ближайшее время начнут пусконаладочные работы инженерных сетей.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, активные работы идут в производственном корпусе и помещении мойки. На этой неделе подрядчик должен подключить газовую котельную и запустить отопление, что позволит начать укладку полов и монтаж оборудования. Новый комплекс создаст все условия для качественного технического обслуживания и ремонта городского транспорта, а также обеспечит комфортные бытовые условия для сотрудников предприятия.

Отдельное внимание уделяют благоустройству территории, поиск подрядчика для асфальтирования уже ведется. Мэр потребовал сформировать четкий график выполнения оставшихся работ, несмотря на корректировки сроков, вызванные логистическими и экономическими факторами. Контракт на строительство действует до 2027 года, однако приоритетом остается скорейший ввод объекта в эксплуатацию.