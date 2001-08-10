Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2026
Сейчас 18:56
Выходить на лёд 4 февраля у юго-восточного побережья Сахалина опасно
11:45, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине отрабатывают навыки обнаружения и обезвреживания мин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа приступили к занятиям по инженерной подготовке. Офицеры-ветераны боевых действий передают солдатам текущего призыва практический опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Программа обучения включает как теоретическую, так и практическую части. На теориях военнослужащие изучают классификацию взрывчатых веществ, виды мин, в том числе образцы западного производства. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, занятия организовали с максимальным учетом актуального боевого опыта.

На специально оборудованных учебных точках бойцы отрабатывают практические навыки. Они учатся устанавливать, обнаруживать и обезвреживать противопехотные мины, растяжки и мины-ловушки, включая самодельные взрывные устройства. Отдельное внимание уделяют подрывному делу. Мотострелки осваивают как неуправляемый, так и управляемый способы подрыва различных мин и взрывчатых веществ под руководством опытных инструкторов.

