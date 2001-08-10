На Сахалине у села Стародубское оторвало припай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Часть припая оторвалась и уплыла в море в районе села Стародубского, сообщают рыбаки в соцсети. Трещины образовались во льду у побережья Долинского района ранним утром 3 февраля, спустя же несколько часов примерно на удалении 1 км от берега уже показалось открытое море, пишет astv.ru.

Островитяне уточняют, что также трещина виднеется недалеко от берега. Рыбаков предупреждают об опасности и просят не выходить на лёд. О том, что возможны подвижки припая и торошение, синоптики сообщали заблаговременно.