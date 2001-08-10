На Камчатке найдены пропавшие туристы с детьми

Тихоокеанское
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели обнаружили пропавших туристов с детьми. Как сообщил глава МинЧС края Сергей Лебедев, спасатели КГКУ "ЦОД" и полиция проехали на снегоходах 10 километров пути, где встретили один из снегоходов с двумя взрослыми, сообщает ТК "41 Регион".

Обнаруженными спасателями члены пропавшей группы пытались самостоятельно "пробить" снегоходом дорогу в сторону Пущино. Остальные трое взрослых с детьми находятся на базе отдыха в домике.

Спасатели "ЦОДа" и полиция выдвинулись к базе отдыха для их эвакуации. Специалистам осталось преодолеть около 4 километров пути.

