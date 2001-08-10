На Сахалине детский сад сдал 100 кг пластика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Педагоги южно-сахалинского детского сада «Малыш» подвели экологический итог девяти месяцев работы, отправив на переработку 100-й килограмм пластика. Этот результат стал возможен благодаря системному подходу, в который воспитатели вовлекли не только детей, но и их родителей, на собственном примере показывая важность бережного отношения к ресурсам.
Коллектив детсада организовал четкую систему сбора. В здании на видных местах стоят специальные контейнеры, куда воспитанники и взрослые приносят чистые пластиковые бутылки, заранее сняв с них крышки и этикетки. Раз в месяц сотрудники детского сада отправляют накопленное вторсырье в пункт приема, и этот ритуал уже стал привычным.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении по обращению с отходами, главной наградой для педагогов служит осознанное отношение детей к экологии. Инструктор по физкультуре детского сада Юлия Позычайло отметила, что ребята уже хорошо знают правило: пустую бутылку нужно подготовить и сдать в специальный контейнер, а не выбросить. По ее словам, собственный пример воспитателей является самым действенным инструментом обучения.
Системную работу коллектива детского сада высоко оценили в профильном ведомстве. Специалист по работе со вторичными ресурсами Управления по обращению с отходами Анастасия Ченских подчеркнула личную заинтересованность педагогов, которая помогает и детям, и взрослым разобраться в правилах сортировки.
Собранный пластик воспитатели сдают в пункт приема вторсырья, который работает в Южно-Сахалинске на улице Емельянова, 14. Этот пункт открыли в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», и он принимает от горожан различные виды пластика, картон, пленку и стекло ежедневно с 9:00 до 20:00.
