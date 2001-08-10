В Южно-Сахалинске ограничат движение по железнодорожному переезду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в связи с проведением ремонтных работ 3, 4, 5 и 6 февраля 2026 года в дневное время с 10:00 до 16:00 будет частично перекрыто движение через железнодорожный переезд на ул. Украинской.

Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.