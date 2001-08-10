Тихоокеанское
Выходить на лед 3 февраля в заливе Мордвинова опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 3 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина ожидаются подвижки льда, торошение, образование трещин и разводий. Выходить на лёд опасно.

Телефон вызова экстренных служб 112.

