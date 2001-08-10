"Губернаторский контроль" проинспектировал расчистку дворов в Тымовском и Ногликском районах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко направил ревизоров в муниципалитеты, жители которых сообщили о ненадлежащей уборке дворов и дорог после обильных снегопадов.

В рейде, прошедшем 20 и 21 января, участвовали специалисты контрольного управления правительства Сахалинской области и представители регионального движения "Народный фронт - За Россию". В Тымовском районе они посетили административный центр, а также села Зональное и Кировское. А в Ногликском - райцентр и село Горячие Ключи. В общей сложности специалисты "Губернаторского контроля" оценили ход расчистки 151 двора, улично-дорожной сети и территорий социальных учреждений. Доклад о результатах проверки заслушал глава региона.

- В целом необходимая расчистка была произведена. Вместе с тем во время проверки выявлены отдельные замечания к состоянию улично-дорожной сети и дворовым территориям. К примеру, на улице Библиотечной, 9 в Тымовском обнаружены наносы снежных масс и наледь на козырьках входных групп, были вопросы и к качеству расчистки двора. Аналогичная ситуация - на улице Кировской, 85а. Выявлено, что зачастую снег складируется на детских площадках. Ситуация в Ногликском районе лучше - там было меньше осадков, - доложил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Министр ЖКХ области отметил, что рейд в районы проводился во время снегопада. В такие периоды в муниципалитетах даже при непрерывной расчистке не всегда успевают справиться с объемами работ. Это подтвердили и местные жители.

- Снега в этом году очень много, идет с осени самой. Почистят, а за ночь опять все в сугробах. В метель дворник из управляющей компании приходит, расчищает подъезды. И мы, жильцы, тоже помогаем, - рассказал один из жильцов многоквартирного дома в Тымовском во время беседы с контролерами.

По информации профильного ведомства, на сегодняшний день ряд замечаний, на которые указал "Губернаторский контроль", в районах устранены.

Кроме того, по результатам проверки администрации Тымовского района совместно с областными министерствами ЖКХ и транспорта и дорожного хозяйства рекомендовано проработать вопрос вывоза снега. Эти работы не входят в перечень обязательных для управляющих компаний. Поэтому периодически снег скапливается на дворовых территориях и обочинах дорог. Особое внимание в муниципалитетах поручено уделить расчистке территорий образовательных учреждений, а также организовать обработку противогололедными материалами тротуаров во дворах и подходов к детсадам и школам.

- Обязательно прислушивайтесь к замечаниям жителей. Не откладывайте вывоз снега на потом - пользуйтесь периодами, когда нет осадков, - поручил Валерий Лимаренко. - Мы продолжим держать на контроле качество работ по устранению последствий снегопадов.