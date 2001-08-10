Ветеран педагогического труда сахалинка Анна Шубина отмечает 95-летний юбилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители администрации Южно-Сахалинска навестили ветерана труда Анну Родионовну Шубину, чтобы поздравить её с 95-летием. Гости передали юбиляру поздравления от мэра города и отметили её огромный вклад в развитие образования и общественной жизни острова.
Анна Родионовна родилась 1 февраля 1931 года в Курской области. После окончания педагогического института в 1952 году молодого специалиста направили на Сахалин. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, свой профессиональный путь она начала учителем русского языка и литературы в посёлке Южный Корсаковского района. Уже через два года её организаторские способности оценили, и она возглавила местную школу.
В 1955 году Анна Шубина переехала в областной центр, где продолжила преподавать, а позже заведовала дошкольным отделением в педагогическом училище. В 1970-х годах её профессионализм привел её в горисполком, где более десяти лет она курировала работу учебных заведений области. После выхода на пенсию ветеран не оставила общественную деятельность, а сегодня пишет стихи и публикует их в открытых источниках.
В свой юбилейный день Анна Родионовна, удостоенная множества наград, получила от гостей цветы, поздравительный адрес и памятные подарки.
