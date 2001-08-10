Большинство южносахалинцев работают ради дохода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большинство работающих жителей Южно-Сахалинска рассматривают свою трудовую деятельность в первую очередь как источник дохода. При этом карьерные амбиции и восприятие работы как призвания сильно различаются у мужчин и женщин, а также у представителей разных возрастных групп.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе исследовательского центра SuperJob, 57% опрошенных горожан назвали работу главным образом источником заработка. Ещё 26% респондентов трудятся ради карьерного роста, а для 10% работа является призванием и приносит удовольствие от процесса.
Исследование выявило гендерные различия в трудовой мотивации. Мужчины чаще женщин называют карьерные амбиции главным стимулом - 31% против 21%. Женщины же чаще рассматривают свою деятельность как призвание - 13% против 8% у мужчин. При этом как источник дохода работу воспринимает почти равное количество представителей обоих полов.
На отношение к работе сильно влияет возраст. Среди молодежи до 35 лет карьерные перспективы почти так же важны, как и зарплата. У респондентов старше 45 лет доминирует прагматичный подход: 68% работают ради дохода, и лишь 7% думают о карьерном росте. Также исследование показало, что люди с высшим образованием чаще называют работу призванием, а те, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей в месяц, демонстрируют более прагматичное отношение к своим обязанностям.
____________
Время проведения: 26—28 января 2026 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
09:35 23 Января На крупнейшей ТЭЦ Сахалина начали возводить новый энергоблок
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
16:02 30 Декабря Сахалинские сноубордисты открыли соревновательный сезон
Выбор редакции
- 12:28 Сегодня Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 Вчера Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 28 Января Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?