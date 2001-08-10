Большинство южносахалинцев работают ради дохода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство работающих жителей Южно-Сахалинска рассматривают свою трудовую деятельность в первую очередь как источник дохода. При этом карьерные амбиции и восприятие работы как призвания сильно различаются у мужчин и женщин, а также у представителей разных возрастных групп.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе исследовательского центра SuperJob, 57% опрошенных горожан назвали работу главным образом источником заработка. Ещё 26% респондентов трудятся ради карьерного роста, а для 10% работа является призванием и приносит удовольствие от процесса.

Исследование выявило гендерные различия в трудовой мотивации. Мужчины чаще женщин называют карьерные амбиции главным стимулом - 31% против 21%. Женщины же чаще рассматривают свою деятельность как призвание - 13% против 8% у мужчин. При этом как источник дохода работу воспринимает почти равное количество представителей обоих полов.

На отношение к работе сильно влияет возраст. Среди молодежи до 35 лет карьерные перспективы почти так же важны, как и зарплата. У респондентов старше 45 лет доминирует прагматичный подход: 68% работают ради дохода, и лишь 7% думают о карьерном росте. Также исследование показало, что люди с высшим образованием чаще называют работу призванием, а те, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей в месяц, демонстрируют более прагматичное отношение к своим обязанностям.

____________

Время проведения: 26—28 января 2026 года.