Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
Сахалинцам не рекомендуют выходить на припай из-за угрозы торошения льда

Специалисты не рекомендуют жителям и гостям Сахалина выходить на лёд у юго-восточного побережья острова. Сильный ветер и приливо-отливные явления могут спровоцировать опасные подвижки льда, торошение и образование разводий.

По данным метеорологов, 31 января припайный лёд протянулся от села Лесное до мыса Свободный. Ширина ледового поля местами достигает одного километра от береговой линии. Однако погодные условия создают угрозу для безопасности людей на льду.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном МЧС, усиление ветра вместе с приливными процессами может вызвать подвижки ледового массива. Это приведёт к торошению, появлению трещин и образованию разводий - участков открытой воды. В такой ситуации выход на лёд становится крайне опасным.

