Военнослужащие на Сахалине отрабатывают стендовую стрельбу

Военнослужащие сахалинского гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа начали осваивать стендовую стрельбу для противодействия беспилотникам. Необычная тренировка помогает бойцам, недавно заключившим контракт с Минобороны, отработать навыки поражения скоростных воздушных целей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, потребность в таких умениях напрямую связана с опытом специальной военной операции, где дроны стали одной из главных угроз. Стрельба по спортивным тарелочкам позволяет военнослужащим развить реакцию и точность, необходимые для эффективного поражения вражеских беспилотников.

Инструкторы-участники СВО подготовили для занятий специальную площадку на сахалинском полигоне "Троицкий". Они установили электрическую катапульту для запуска мишеней и оборудовали огневую позицию. Во время тренировки инструктор запускает тарелочку, а бойцы ведут по ней огонь из охотничьих ружей с места.

Подобные занятия помогают контрактникам учиться быстро реагировать на внезапные угрозы и оттачивать мастерство стрельбы по движущимся воздушным объектам. Армейское командование считает этот опыт, перенесённый с линии фронта, крайне полезным для подготовки личного состава.

