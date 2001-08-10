Военнослужащие на Сахалине отрабатывают стендовую стрельбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие сахалинского гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа начали осваивать стендовую стрельбу для противодействия беспилотникам. Необычная тренировка помогает бойцам, недавно заключившим контракт с Минобороны, отработать навыки поражения скоростных воздушных целей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, потребность в таких умениях напрямую связана с опытом специальной военной операции, где дроны стали одной из главных угроз. Стрельба по спортивным тарелочкам позволяет военнослужащим развить реакцию и точность, необходимые для эффективного поражения вражеских беспилотников.

Инструкторы-участники СВО подготовили для занятий специальную площадку на сахалинском полигоне "Троицкий". Они установили электрическую катапульту для запуска мишеней и оборудовали огневую позицию. Во время тренировки инструктор запускает тарелочку, а бойцы ведут по ней огонь из охотничьих ружей с места.

Подобные занятия помогают контрактникам учиться быстро реагировать на внезапные угрозы и оттачивать мастерство стрельбы по движущимся воздушным объектам. Армейское командование считает этот опыт, перенесённый с линии фронта, крайне полезным для подготовки личного состава.