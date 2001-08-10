Сахалинский зоопарк приглашает на показательные кормления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский зооботанический парк приглашает жителей и гостей города на показательные кормления 31 января и 1 февраля. Это отличная возможность узнать больше о представителях разных видов и понаблюдать, как проявляются у них пищевые инстинкты. Сотрудники зоопарка расскажут об интересных фактах и правилах кормления животных в искусственно созданной среде обитания. В конце мероприятия желающие смогут задать вопросы специалистам.
31 января. 15:00. Показательное кормление яка домашнего
Як Карина знает толк в тёплой одежде — в ней она может спать на снегу при - 40°C! Кроме этого, она обладает массой других достоинств. Кстати, о массе. Одомашненные яки весят меньше диких. Об этих и других интересных фактах расскажут специалисты зоопарка.
Локация: вольер яков
1 февраля. 15:00. Показательное кормление саймири обыкновенных
Эти малыши — рекордсмены среди приматов по массе мозга относительно массы тела. Возможно, именно поэтому они живут в больших группах (от 20 до 100 особей) — чтобы было, с кем обсудить своё превосходство. Но делает ли эта особенность их умнее других обезьян? Все ответы в зоопарке.
Локация: экспозиция «Приматы»
Участие в мероприятиях — по входному билету.
