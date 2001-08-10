Сахалинская школа отправила подарки сверстникам в ДНР
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учащиеся южно-сахалинской школы №3 имени Героя России Сергея Ромашина передали подарки для сверстников из школы в Донецкой Народной Республике. Эта акция стала частью системной работы по поддержке жителей Донбасса и участников специальной военной операции.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, в сборе подарков для учащихся подшефной школы №22 города Шахтерска участвовали педагоги, родители и дети. Советник директора по воспитанию Юлия Борисова отметила, что учреждение уже третий год участвует в проекте "Лица дружбы" и чтит традиции патриотизма, что особенно важно для школы, носящей имя героя. По ее словам, подобные мероприятия сплачивают коллектив и наглядно демонстрируют детям ценности взаимопомощи и дружбы.
Ученик 11 класса Алексей Александрович поделился, что школьники постоянно помогают бойцам, отправляя посылки на Донбасс и в зону СВО, а также собирают новогодние подарки для сверстников. Юноша, состоящий в "Юнармии", считает эту помощь важным вкладом в общее дело, который поддерживает боевой дух защитников и оказывает моральную поддержку нуждающимся.
