Родители школьников из Южно-Сахалинска рассказали, как поощряют своих детей
Устная похвала является самым популярным способом поощрения детей: без подарков и денег, исключительно добрым словом мотивируют школьников к хорошим поступкам 31% родителей. На втором месте такая поощрительная мера, как поездки в развлекательные места (28%), на третьем — исполнение желаний ребенка (20%). Реже мотивируют подарками (13%), разрешением на компьютерные игры или просмотр ТВ (12%). Деньги или сладости идут в ход у 11% опрошенных. И только 5% родителей не поощряют детей никак, даже словом.
Есть заметные различия в подходах матерей и отцов к мотивации школьников. Матери чаще отцов ограничиваются только устной похвалой (41% против 21% соответственно). Отцы же чаще матерей практикуют денежное поощрение (14 и 8%) и чаще дарят подарки (17 и 9%). Но при этом среди мужчин больше и тех, кто никак не поощряет детей (7 и 4%).
Что касается прямой платы за хорошие отметки, то эта практика остается редкой. Доля тех, кто дает деньги школьнику за каждую хорошую оценку, составляет 5%, еще 9% платят только за пятерки. Отцы практикуют финансовое поощрение за положительные отметки в 2 раза чаще матерей.
Время проведения: 12—27 января 2026 года
