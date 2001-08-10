Более 6500 южно-сахалинцев прошли диспансеризацию с начала 2026 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Плановые медицинские обследования помогают вовремя обнаружить факторы риска и предотвратить развитие серьезных заболеваний. В 2025 году диспансеризацию в регионе прошли более 98 тысяч человек, а с начала 2026 года свое здоровье проверили уже порядка 6500 жителей Южно-Сахалинска.

В рамках диспансеризации медики проводят для пациентов анкетирование, измеряют антропометрические данные и выполняют базовые скрининговые исследования. К ним относятся, например, анализы крови на уровень холестерина и глюкозы, а также флюорография. На основании результатов этих обследований врачи определяют, нужны ли пациенту дополнительные, более углубленные исследования.

Специалисты рекомендуют проходить такие осмотры регулярно: раз в три года гражданам в возрасте от 18 до 40 лет и ежегодно - после 40 лет. Эта практика позволяет выявлять на ранних стадиях риски развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, диабета, а также различных нарушений в работе органов дыхания, зрения и слуха.

Эксперт в области здравоохранения Анастасия Ем подчеркивает, что диспансеризация является важнейшим стратегическим инструментом управления здоровьем. По ее словам, информация о состоянии организма, полученная в ходе обследований, позволяет предотвратить тяжелые болезни, такие как инфаркты, инсульты или диабет, до того, как они потребуют сложного и дорогостоящего лечения. Это дает врачам возможность применять наиболее щадящие методы, включая коррекцию образа жизни. Как сообщили ТИА “Острова” в городской администрации, записаться на диспансеризацию жители могут в поликлиниках или фельдшерско-акушерских пунктах по телефону единой сервисной службы 1-300 или через портал "Госуслуги".

Кроме того, для организованных коллективов государственных учреждений Южно-Сахалинска доступна возможность пройти обследования централизованно. Для этого нужно обратиться в городской департамент социальной политики по телефону 300-596 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (с перерывом с 13:00 до 14:00).