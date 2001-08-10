Сахалинским представителям КМНС напоминают, что для получения льгот необходимо зарегистрироваться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство Сахалинской области информирует граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории региона и Южно-Сахалинска, о необходимости встать на учет для реализации своих прав. Подать заявление можно в МФЦ областного центра.

Внесение в список в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, является ключевым шагом для получения мер государственной поддержки, направленных на сохранение традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и культурного наследия.

Кто может подать заявление:

- граждане Российской Федерации, относящиеся к коренным малочисленным народам;

- общины коренных малочисленных народов РФ (в отношении своих членов при наличии их письменного согласия).

Порядок действий для включения в список:

1. Обратиться в МФЦ и заполнить установленное заявление.

2. Приложить документы, подтверждающие принадлежность к коренному малочисленному народу.

3. Указать в заявлении сведения о себе, членах семьи, фактах ведения традиционного образа жизни и/или членстве в общине.

4. Получить уведомление о включении в список.

Также можно подать заявление через портал госуслуг.

Подробная информация размещена на официальном сайте Федерального агентства по делам национальностей, там же опубликован перечень МФЦ, оказывающих данную услугу.