Военнослужащие на Сахалине отрабатывают штурм опорных пунктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новобранцы-контрактники на Сахалине приступили к интенсивным учениям по отработке штурмовых действий. На полигоне "Троицкий" гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие учатся захватывать укрепленные опорные пункты и окопы условного противника. Как сообщили ТИА “Острова” в пресс-службе Восточного военного округа, обучение проходят бойцы, заключившие первые контракты с Минобороны России.
Учебные сооружения на полигоне с максимальной точностью имитируют реальные оборонительные позиции, которые противник использует в зоне специальной военной операции. Такое соответствие позволяет бойцам нарабатывать навыки, которые помогут им ориентироваться в реальных боевых условиях. Роль инструкторов выполняют опытные военнослужащие - участники СВО, которые уделяют особое внимание отработке действий по штурму блиндажей и уничтожению огневых точек.
В ходе тренировок мотострелки осваивают правильное и безопасное передвижение по траншее в составе боевой группы. Помимо этого, они отрабатывают ведение огня из различных положений, включая стрельбу с неудобного плеча, что является критически важным навыком в ближнем бою.
