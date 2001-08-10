На Сахалине формируют план ремонта теплосетей к новому отопительному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Сахалинской области заблаговременно приступили к разработке плана подготовки к следующему отопительному периоду. Губернатор региона Валерий Лимаренко взял под личный контроль работы, направленные на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в зиму 2026-2027 годов.

Все муниципалитеты Сахалина и Курильских островов уже начали соответствующие мероприятия. На первом этапе специалисты провели детальное обследование ключевых объектов: котельных, тепловых пунктов, магистральных и внутриквартальных сетей.

По результатам этих обследований сформировали дефектные ведомости и предварительные сметы на необходимый ремонт. При этом отдельное внимание уделили устранению замечаний, которые надзорные органы выявили в течение предыдущего отопительного сезона.

Проведенный мониторинг помог определить наиболее проблемные и изношенные участки инфраструктуры. Как сообщили ТИА “Острова” в министерстве ЖКХ Сахалинской области, такой подход позволит сфокусировать ресурсы и финансирование на решении системных задач, а не на ликвидации локальных аварий.

Министр жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Аристархов отметил, что ранний старт работ должен стать залогом успешного прохождения будущего отопительного периода без серьезных сбоев. Среди ключевых целей плана он назвал повышение надежности систем, предупреждение аварий, обеспечение безопасности и внедрение энергоэффективных технологий. Для этого до начала холодов планируют выполнить капитальный и текущий ремонт сетей и оборудования, устранить все выявленные дефекты и подготовить объекты к работе в условиях пиковых зимних нагрузок.