На Сахалине формируют план ремонта теплосетей к новому отопительному сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Сахалинской области заблаговременно приступили к разработке плана подготовки к следующему отопительному периоду. Губернатор региона Валерий Лимаренко взял под личный контроль работы, направленные на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в зиму 2026-2027 годов.
Все муниципалитеты Сахалина и Курильских островов уже начали соответствующие мероприятия. На первом этапе специалисты провели детальное обследование ключевых объектов: котельных, тепловых пунктов, магистральных и внутриквартальных сетей.
По результатам этих обследований сформировали дефектные ведомости и предварительные сметы на необходимый ремонт. При этом отдельное внимание уделили устранению замечаний, которые надзорные органы выявили в течение предыдущего отопительного сезона.
Проведенный мониторинг помог определить наиболее проблемные и изношенные участки инфраструктуры. Как сообщили ТИА “Острова” в министерстве ЖКХ Сахалинской области, такой подход позволит сфокусировать ресурсы и финансирование на решении системных задач, а не на ликвидации локальных аварий.
Министр жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Аристархов отметил, что ранний старт работ должен стать залогом успешного прохождения будущего отопительного периода без серьезных сбоев. Среди ключевых целей плана он назвал повышение надежности систем, предупреждение аварий, обеспечение безопасности и внедрение энергоэффективных технологий. Для этого до начала холодов планируют выполнить капитальный и текущий ремонт сетей и оборудования, устранить все выявленные дефекты и подготовить объекты к работе в условиях пиковых зимних нагрузок.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня "Остров Сахалин" стал любимой книгой Чехова у островитян
09:40 Сегодня Сахалинец нашел телефон и, подобрав несложный пароль к банковскому приложению, украл деньги
11:04 Сегодня Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
09:10 Сегодня Госавтоинспекция Сахалина пресекла более 150 нарушений ПДД за сутки
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
09:35 23 Января На крупнейшей ТЭЦ Сахалина начали возводить новый энергоблок
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 11:04 Сегодня Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 Вчера Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 26 Января На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?