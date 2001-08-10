"Остров Сахалин" стал любимой книгой Чехова у островитян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ - Книжный сервис "КИОН Строки" от экосистемы МТС накануне дня рождения Антона Павловича Чехова проанализировал читательские предпочтения жителей Сахалинской области среди работ русского классика.

Самым читаемым произведением Чехова в Сахалинской области стали путевые заметки "Остров Сахалин". Книга написана в 1891-1893 годах после путешествия писателя на Сахалин в 1890 году. В основу легли и личные впечатления Чехова, и собранные им статистические данные. Основное внимание в произведении уделено сахалинской каторге. Книга любима островитянами, а в Южно-Сахалинске даже работает литературно‐художественный музей книги "Остров Сахалин".

Также в топ-5 читательских предпочтений сахалинцев вошли пьесы Чехова "Вишневый сад", "Дядя Ваня" и "Три сестры", а также рассказы "Палата №6" и "Драма на охоте".

Аналитики отмечают рост интереса к книгам и рассказам автора. Среднее время чтения произведений Антона Павловича Чехова выросло на 17% за последний год. При этом один из жителей Сахалинской области прочитал в 2025 году сразу 11 книг классика.

Интерес к определенным произведениям Чехова напрямую зависит от пола и возраста читателей. Так, женщины 35-44 лет чаще всего читали "Вишневый сад" и "Палату № 6", а "Каштанку" и "Дом с мезонином" выбирали мужчины 45-54 лет.