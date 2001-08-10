"Остров Сахалин" стал любимой книгой Чехова у островитян
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Книжный сервис "КИОН Строки" от экосистемы МТС накануне дня рождения Антона Павловича Чехова проанализировал читательские предпочтения жителей Сахалинской области среди работ русского классика.
Самым читаемым произведением Чехова в Сахалинской области стали путевые заметки "Остров Сахалин". Книга написана в 1891-1893 годах после путешествия писателя на Сахалин в 1890 году. В основу легли и личные впечатления Чехова, и собранные им статистические данные. Основное внимание в произведении уделено сахалинской каторге. Книга любима островитянами, а в Южно-Сахалинске даже работает литературно‐художественный музей книги "Остров Сахалин".
Также в топ-5 читательских предпочтений сахалинцев вошли пьесы Чехова "Вишневый сад", "Дядя Ваня" и "Три сестры", а также рассказы "Палата №6" и "Драма на охоте".
Аналитики отмечают рост интереса к книгам и рассказам автора. Среднее время чтения произведений Антона Павловича Чехова выросло на 17% за последний год. При этом один из жителей Сахалинской области прочитал в 2025 году сразу 11 книг классика.
Интерес к определенным произведениям Чехова напрямую зависит от пола и возраста читателей. Так, женщины 35-44 лет чаще всего читали "Вишневый сад" и "Палату № 6", а "Каштанку" и "Дом с мезонином" выбирали мужчины 45-54 лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня "Остров Сахалин" стал любимой книгой Чехова у островитян
09:40 Сегодня Сахалинец нашел телефон и, подобрав несложный пароль к банковскому приложению, украл деньги
11:04 Сегодня Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
09:10 Сегодня Госавтоинспекция Сахалина пресекла более 150 нарушений ПДД за сутки
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
09:35 23 Января На крупнейшей ТЭЦ Сахалина начали возводить новый энергоблок
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 11:04 Сегодня Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 Вчера Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 26 Января На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?