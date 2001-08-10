Тихоокеанское
В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросам выдачи разрешений на строительство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска 29 января проведут горячую телефонную линию по вопросам выдачи разрешений на строительство, а также выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 11.00 до 13.00 по телефону 300-675 (доб. 5).

Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, порядке и сроках их подачи.

