За 2025 год жители Сахалина сдали на переработку более 80 тонн вторсырья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За 2025 год жители Сахалина сдали на переработку более 80 тонн вторсырья через специализированный пункт приема. Проект регионального оператора по обращению с отходами, который также включает в себя обмен книгами, за год привлек более 1650 активных участников.
Как рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами", работа Вторпункта соответствует целям национального проекта "Экологическое благополучие". За прошедший год сотрудники пункта провели свыше десяти тысяч операций по приему отходов, которые направили на переработку, а не на полигон. Больше всего островитяне сдали картона - 37 тонн, а также 25 тонн стекла. Кроме этого, жители региона передали на переработку более 6 тонн пластика и смешанной пленки.
Наряду с приемом вторсырья, во Вторпункте активно работает зона буккроссинга. За год сахалинцы принесли сюда 12 тонн книг, чтобы дать им вторую жизнь. Специалист по работе с вторичными отходами Анастасия Ченских отметила, что этот проект стал эффективным инструментом для повышения экологической грамотности населения, а сотрудники всегда помогают горожанам разобраться в правилах сортировки.
Региональный оператор поощрил трех самых активных участников, которых выбрали по критериям регулярности и объема сдаваемых отходов среди граждан. Победительница Юлия Макухина из Южно-Сахалинска считает, что Вторпункт дает гарантию правильной переработки отходов. Учитель Гимназии №1 Ксения Заяц вовлекает в практику сортировки своих друзей и отмечает, что начать этот процесс несложно. Третьим лидером стал Александр Беляев из планировочного района Ново-Александровска.
Пункт приема вторсырья в Южно-Сахалинске по адресу ул. Емельянова, 14 продолжает работу ежедневно с 9:00 до 20:00. Сотрудники принимают от жителей пластиковые бутылки, тару от бытовой химии, пластиковые контейнеры, картонные коробки, книги, пленку и стекло, выплачивая за них символическое вознаграждение.
