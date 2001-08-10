Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 2025 год жители Сахалина сдали на переработку более 80 тонн вторсырья через специализированный пункт приема. Проект регионального оператора по обращению с отходами, который также включает в себя обмен книгами, за год привлек более 1650 активных участников.

Как рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами", работа Вторпункта соответствует целям национального проекта "Экологическое благополучие". За прошедший год сотрудники пункта провели свыше десяти тысяч операций по приему отходов, которые направили на переработку, а не на полигон. Больше всего островитяне сдали картона - 37 тонн, а также 25 тонн стекла. Кроме этого, жители региона передали на переработку более 6 тонн пластика и смешанной пленки.

Наряду с приемом вторсырья, во Вторпункте активно работает зона буккроссинга. За год сахалинцы принесли сюда 12 тонн книг, чтобы дать им вторую жизнь. Специалист по работе с вторичными отходами Анастасия Ченских отметила, что этот проект стал эффективным инструментом для повышения экологической грамотности населения, а сотрудники всегда помогают горожанам разобраться в правилах сортировки.

Региональный оператор поощрил трех самых активных участников, которых выбрали по критериям регулярности и объема сдаваемых отходов среди граждан. Победительница Юлия Макухина из Южно-Сахалинска считает, что Вторпункт дает гарантию правильной переработки отходов. Учитель Гимназии №1 Ксения Заяц вовлекает в практику сортировки своих друзей и отмечает, что начать этот процесс несложно. Третьим лидером стал Александр Беляев из планировочного района Ново-Александровска.

Пункт приема вторсырья в Южно-Сахалинске по адресу ул. Емельянова, 14 продолжает работу ежедневно с 9:00 до 20:00. Сотрудники принимают от жителей пластиковые бутылки, тару от бытовой химии, пластиковые контейнеры, картонные коробки, книги, пленку и стекло, выплачивая за них символическое вознаграждение.