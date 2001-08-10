Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2026 году на Сахалине и Курилах планируют преобразить 28 общественных территорий. Девять муниципальных районов, жители которых активнее всего проявили себя во всероссийском онлайн-голосовании, получат сразу по две новые благоустроенные зоны.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, работы охватят все муниципальные округа региона. В Анивском районе преобразится пешеходная зона на улице Ленина, а в селе Новотроицкое обустроят ярмарочную площадь. В Долинске власти благоустроят скейт-парк в парке Дружбы и набережную реки Излучная у нового жилого комплекса на Хабаровской улице.
В Корсаковском районе реконструируют сквер на улице Советской, 30 и площадь "Пять углов" возле железнодорожной станции. Жительница Корсакова Анна Бурова отметила, что активное участие в голосовании за подобные объекты уже приносит видимые результаты, делая город привлекательнее. В Углегорском районе создадут два сквера - на улице Красноармейской и на улице Мира в Шахтерске. Проект последнего включает установку малых архитектурных форм, озеленение и освещение для комфортного отдыха жителей рядом с поликлиникой.
В Смирныховском районе, который традиционно показывает высокую активность в голосовании, в 2026 году появится сквер молодоженов и мемориал памяти погибших участников специальной военной операции. В Холмске благоустроят территорию у автовокзала на Советской улице и пешеходную зону на Школьной улице. Невельск продолжит вторую очередь работ на площади Ленина и набережной на улице Победы. В Курильском районе будут развивать Сквер рыбаков, а в селе Горное создадут сквер Буревестник. В Южно-Сахалинске приведут в порядок бульвар южнее улицы Б. Полевого в селе Дальнее и территорию у дома №247 на проспекте Мира.
Министр ЖКХ региона Дмитрий Аристархов подчеркнул важность формирования комфортной среды и поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию, которая напрямую влияет на выбор объектов для благоустройства. Всего с 2019 года в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Инфраструктура для жизни" на островах уже преобразили около 200 общественных пространств. Всероссийское онлайн-голосование, в котором могут участвовать граждане России старше 14 лет, позволяет жителям самостоятельно определять приоритетные для преображения объекты в своих населенных пунктах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
10:19 Сегодня Следствие арестовало уроженца Центральной Азии за пропаганду терроризма на Сахалине
09:24 Сегодня За 2025 год жители Сахалина сдали на переработку более 80 тонн вторсырья
08:59 Сегодня "900 дней мужества": молодогвардейцы Поронайска напомнили о блокаде Ленинграда
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 Вчера В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 26 Января На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
- 09:21 26 Января На Сахалине на утро 26 января закрыты для движения два участка дорог
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?