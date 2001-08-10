Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2026 году на Сахалине и Курилах планируют преобразить 28 общественных территорий. Девять муниципальных районов, жители которых активнее всего проявили себя во всероссийском онлайн-голосовании, получат сразу по две новые благоустроенные зоны.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, работы охватят все муниципальные округа региона. В Анивском районе преобразится пешеходная зона на улице Ленина, а в селе Новотроицкое обустроят ярмарочную площадь. В Долинске власти благоустроят скейт-парк в парке Дружбы и набережную реки Излучная у нового жилого комплекса на Хабаровской улице.

В Корсаковском районе реконструируют сквер на улице Советской, 30 и площадь "Пять углов" возле железнодорожной станции. Жительница Корсакова Анна Бурова отметила, что активное участие в голосовании за подобные объекты уже приносит видимые результаты, делая город привлекательнее. В Углегорском районе создадут два сквера - на улице Красноармейской и на улице Мира в Шахтерске. Проект последнего включает установку малых архитектурных форм, озеленение и освещение для комфортного отдыха жителей рядом с поликлиникой.

В Смирныховском районе, который традиционно показывает высокую активность в голосовании, в 2026 году появится сквер молодоженов и мемориал памяти погибших участников специальной военной операции. В Холмске благоустроят территорию у автовокзала на Советской улице и пешеходную зону на Школьной улице. Невельск продолжит вторую очередь работ на площади Ленина и набережной на улице Победы. В Курильском районе будут развивать Сквер рыбаков, а в селе Горное создадут сквер Буревестник. В Южно-Сахалинске приведут в порядок бульвар южнее улицы Б. Полевого в селе Дальнее и территорию у дома №247 на проспекте Мира.

Министр ЖКХ региона Дмитрий Аристархов подчеркнул важность формирования комфортной среды и поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию, которая напрямую влияет на выбор объектов для благоустройства. Всего с 2019 года в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Инфраструктура для жизни" на островах уже преобразили около 200 общественных пространств. Всероссийское онлайн-голосование, в котором могут участвовать граждане России старше 14 лет, позволяет жителям самостоятельно определять приоритетные для преображения объекты в своих населенных пунктах.