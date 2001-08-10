Тихоокеанское
"900 дней мужества": молодогвардейцы Поронайска напомнили о блокаде Ленинграда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске прошла еще одна памятная акция, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие под названием "900 дней мужества" было организовано Единой Россией при поддержке Культурно-досугового центра "Мир".

На улицах города молодогвардейцы раздавали жителям информационные материалы, рассказывающие о героизме и стойкости ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Ключевым символом акции, как и десятилетия назад, стал кусочек черного хлеба весом 125 граммов - та самая минимальная дневная норма, которая спасла жизнь многим в осажденном городе.

Вручая хлеб, активисты рассказывали поронайцам о значении этого дня и подвиге людей, переживших 872 дня голода, холода и артобстрелов. Акция стала важным напоминанием о ценности мира, хлеба и человеческой жизни.

