Сахалинку, жительницу блокадного Ленинграда, поздравили с 82-летием освобождения города-героя

В этот день 82 года назад - 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. 872 дня голода и героизма навсегда вписаны в историю страны тысячами непростых судеб наших самоотверженных соотечественников. В их числе Александра Николаевна Онищенко, которая ребенком пережила блокаду и пронесла память о ней через всю жизнь.

Александра Онищенко родилась 19 ноября 1933 года. Когда замкнулось блокадное кольцо 8 сентября 1941 года, ей было всего 8 лет. Вместо беззаботного детства - холод, постоянный голод и страх. В осажденном городе осталось более 2,5 миллионов человек. Среди них была и девочка Саша.

- Сохранять память о блокадных днях - долг не только выживших, но и всех последующих поколений. Важно передавать историю молодежи, наши воспоминания - это нить связывающая прошлое и будущее. Спасибо за ваше внимание и теплые слова, это всегда так приятно, - поделилась Александра Николаевна.

В блокаду она потеряла брата, ее бабушка тяжело заболела. Выживание было чудом. В 1943 году после первого прорыва блокады советскими войсками, десятилетнюю Сашу по Дороге жизни через Ладожское озеро удалось эвакуировать из города-крепости. Окончательно блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года.

В 1953 году уже повзрослевшая Александра после училища культуры по распределению приехала на Сахалин. Молодая, полная сил девушка, чье детство было опалено войной, решила посвятить себя мирному труду. Она работала в библиотеке, в доме культуры Южно-Сахалинска. Здесь встретила свою судьбу, создала семью, вырастила детей.

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Александру Николаевну Онищенко пришли поздравить представители администрации Южно-Сахалинска, совета ветеранов, военнослужащие зенитного ракетного полка и представители «Газпром трансгаз Томск». Ей вручили подарки, цветы, приветственный адрес от имени мэра города Сергея Надсадина.

«Мы склоняем голову перед мужеством защитников города. Память о героическом сопротивлении напоминает нам о важности единства и взаимопомощи. В условиях современных вызовов именно сплоченность общества помогает преодолевать любые трудности», - говорится в поздравлении мэра.

Блокада Ленинграда только по официальным данным унесла жизни более миллиона человек - погиб каждый третий. 20 января 1945 года город был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965-го получил высшее звание «Город-герой». Это звание выковано стойкостью советских солдат и таких людей как Александра Онищенко.