Трасса Чайво – Оха открыта для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с улучшением погодных условий с 13:00 сняты ограничения для движения всех видов транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха с 722 по 855 км (Отмыкание на Чайво – Оха). Возобновлено движение автобусов по межмуниципальному маршруту №530 Оха – Ноглики, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По состоянию на 13:00 проезд по всем федеральным и региональным автодорогам в Сахалинской области открыт, все междугородние автобусы работают на маршрутах.