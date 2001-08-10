Минтай, сельдь, треска, навага: где купить рыбу в Южно-Сахалинске 27 января
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители и гости островной столицы 27 января могут приобрести навагу, сельдь, минтай, треску по социальной цене.
Обращаем внимание: ассортимент и объем продукции в каждой конкретной торговой точке отличается. Актуальный список публикуется в телеграм-канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
Так, торговля доступной рыбой сегодня осуществляется по адресам:
- пр. Коммунистический, 19 (магазин «Море рыбы») с 11:00 - навага по 100 руб/кг;
- пр. Мира, 280В (ТЦ «Рай», магазин «Море рыбы») с 11:00 - навага по 100 руб/кг;
- пр. Мира, 229/5 (магазин «Море рыбы») с 11:00 - навага по 100 руб/кг;
- пр. Мира, 19 (магазин «Море рыбы») с 11:00 - навага по 100 руб/кг;
- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10) с 13:30 до 15:00 - навага по 100 руб/кг;
- ул. Емельянова, 31/2 с 13:30 до 15:0 - навага по 100 руб/кг;
- ул. Ленина, 252Б (ТЦ «Техник», торговое место Д10) с 13:30 до 15:00 - навага по 100 руб/кг;
- ул. Пограничная, 26 с 11:00 до 13:00 - навага по 100 руб/кг;
- б-р Анкудинова, 17 (возле ТЦ «Луч») с 11:00 до 14:00 - навага по 100 руб/кг;
- ул. Железнодорожная, 14 (Ново-Александровск) с 10.30 - навага по 100 руб/кг;
- ул. 3-я Строительная, 4Б(Ново-Александровск, магазин «Надежда») с 10:00 - навага по 100 руб/кг, сельдь по 92 руб/кг;
- б-р Анкудинова, 15 а/1 с 11:00 - минтай по 92 руб/кг, треска по 127 руб/кг;
- ул. Дружбы, 56 (Луговое) с 11:00 - минтай по 92 руб/кг, треска по 127 руб/кг.
