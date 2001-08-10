Трасса Чайво – Оха закрыта для движения всех видов транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На автомобильных дорогах Сахалинской области в утро 27 января 2026 года действуют два ограничения для проезда. При этом основные магистрали региона функционируют в штатном режиме, а дорожные службы вывели на линии 170 единиц техники и 150 рабочих для поддержания трасс в нормативном состоянии.

На федеральной трассе Южно-Сахалинск - Оха закрыли движение для всех видов транспорта на участке с 722-го по 855-й километр. Ограничение затрагивает отрезок от ответвления на Чайво до города Оха. По всем остальным направлениям федеральных дорог движение происходит без препятствий. Как сообщили ТИА "Острова" в автоинспекции региона, на ликвидацию последствий непогоды и содержание этих магистралей сегодня планируют задействовать 74 единицы дорожной техники и 70 специалистов. Информации о дорожно-транспортных происшествиях на федеральных трассах к 7:00 утра не поступало.

На сети региональных автомобильных дорог также действует одно локальное ограничение. Специалисты полностью закрыли проход для пешеходов и проезд для транспорта на подъезде к туристической базе "Горный воздух" (километры 2+147 - 2+430). Все остальные дороги регионального значения открыты для беспрепятственного движения. Для работ на этих трассах сегодня предусмотрели 96 единиц техники и 80 дорожных рабочих. Оперативные службы не фиксировали ДТП на региональных маршрутах за прошедшие сутки.