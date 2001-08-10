Тихоокеанское
09:21, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине на утро 26 января закрыты для движения два участка дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 26 января на основных автомобильных дорогах Сахалинской области действуют два ключевых ограничения движения. Закрыт проезд по участку федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха, а также прекращено движение на подъезде к популярной туристической базе "Горный воздух".

На федеральных автодорогах ограничение коснулось участка с 722-го по 855-й километр трассы Южно-Сахалинск - Оха, от отмыкания на Чайво до города Оха. Для расчистки этого и других направлений дорожные службы планируют задействовать 67 единиц техники и 54 рабочих. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, на остальных федеральных трассах движение осуществляется без ограничений, и информацию о дорожно-транспортных происшествиях на них не поступало.

На дорогах регионального значения закрыли для проезда и прохода участок подъезда к турбазе "Горный воздух" в районе километров 2+147 - 2+430. Для работ на региональных маршрутах сегодня планируют использовать 97 единиц дорожной техники и 72 рабочих. На всех остальных региональных автодорогах движение также открыто, и данные о ДТП отсутствуют. Дорожные службы призывают водителей и пешеходов быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

