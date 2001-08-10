Жителям Южно-Сахалинска напоминают, как безопасно украсить елку и использовать гирлянды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приближение Нового года - время повышенного риска пожаров. Статистика неумолима: именно в этот период чаще всего происходят возгорания, вызванные банальным пренебрежением правилами безопасности. Основные причины - нарушения при использовании печного отопления, повышенная нагрузка на электросети, применение несертифицированной пиротехники и гирлянд, неосторожное обращение с огнем.

Специалисты рекомендуют соблюдать простые правила пожарной безопасности, чтобы новогодние праздники прошли без происшествий:

Гирлянды: Перед использованием гирлянд проверяйте их на наличие повреждений изоляции проводов. Используйте только сертифицированную продукцию. Не оставляйте без присмотра работающие электрогирлянды, свечи, бенгальские огни.

Живые ели: Устанавливайте новогоднее дерево на устойчивой подставке или в ведре с песком, на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка. Также нельзя устанавливать елку вблизи отопительных приборов и допускать, чтобы она загораживала проходы и мешала свободному выходу из комнаты.

Пиротехника: Приобретайте пиротехнические изделия только в сертифицированных торговых точках, внимательно изучайте инструкцию и соблюдайте указанные меры безопасности. Запускайте фейерверки только на открытых площадках, на безопасном расстоянии от зданий и сооружений.

Сохранность имущества: в новогоднюю ночь, уходя на улицу, закрывайте окна и балконы, чтобы не допустить попадание искры от пиротехники в помещение.

Дети: Не допускайте игр детей с огнями и свечами рядом с ёлкой. Не оставляйте детей без присмотра, особенно вблизи источников открытого огня. Храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах.

Электрооборудование: Избегайте перегрузки электросети, не включайте одновременно большое количество электроприборов. Не оставляйте работающие электроприборы без присмотра, особенно на ночь. Регулярно проверяйте состояние проводов и розеток, исключая перегрев и искрение.

Печное отопление: Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не допускайте нахождения детей вблизи них. Соблюдайте все нормы эксплуатации печей и отопительных котлов.

При подготовке к праздничным мероприятиям: Убедитесь, что дома есть огнетушитель и он исправен. Проверьте работоспособность дымовых извещателей. Заранее обсудите с семьёй план эвакуации при пожаре.

Помните, что нарушение правил противопожарного режима влечёт административную ответственность, а в случае причинения вреда здоровью или имуществу возможна уголовная ответственность.

С подробной памяткой о пожарной безопасности при установке и украшении новогодних елок можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщить об этом по единому номеру вызова экстренных служб - 112.