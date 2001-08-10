Тихоокеанское
информационное агентство
30 Декабря 2025
Сейчас 13:29
Инструкторы-участники СВО проводят занятия для сахалинских снайперов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Снайперы гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине повышают квалификацию в стрельбе на максимальную дальность. Инструкторами на этих занятиях выступают военнослужащие, получившие опыт в ходе специальной военной операции.

Учения проходят на полигоне "Троицкий", где снайперские пары ведут огонь из винтовок СВД по предельным дистанциям. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, бойцы выполняют задачи по поражению целей, после чего оперативно меняют огневые позиции для продолжения стрельбы. Перед каждым выстрелом снайпера тщательно учитывают баллистические условия, включая направление ветра и точную дистанцию до цели.

На специально оборудованной площадке полигона военнослужащие также отрабатывают поражение различных мишеней, которые имитируют живую силу условного противника на разных расстояниях. Этот этап тренировок позволяет снайперам совершенствовать меткость и адаптировать навыки к изменяющимся условиям.

