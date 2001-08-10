Аэровокзал Южно-Сахалинска устроил новогоднюю экскурсию для воспитанников центра "Звёздный"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал Южно-Сахалинска организовал специальную новогоднюю экскурсию для воспитанников Центра содействия семейному устройству "Звёздный", превратив знакомство с авиационными профессиями в сказочное приключение. Сотрудники комплекса выступили в роли проводников, детально показав детям работу ключевых служб.
Встреча началась со знакомства со службой транспортной безопасности, сотрудники которой наглядно продемонстрировали, как обеспечивают охрану аэровокзального комплекса, и объяснили правила провоза ручной клади. Далее агенты по регистрации раскрыли секреты своей работы, показав программы для оформления пассажиров и багажа. В производственно-диспетчерской службе дети увидели, как диспетчеры координируют все процессы в терминале с помощью систем видеонаблюдения и специального программного обеспечения.
Особый интерес у ребят вызвала демонстрация работы кинологической службы. Они лично поучаствовали в учебном поиске, спрятав имитатор запрещённого вещества и наблюдая за работой служебной собаки. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, студенты Южно-Сахалинского педагогического колледжа подготовили для детей интерактивную игру по закреплению знаний о правилах провоза багажа.
Директор по персоналу АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Дарья Моногарова отметила, что организаторы создавали на локациях сказочную атмосферу, а каждый сотрудник выступал в роли проводника в профессию. По её словам, дети проявили высокую активность, а некоторые после экскурсии задумались о выборе авиационной специальности. В завершение встречи воспитанники центра подарили аэровокзалу большую нарисованную открытку и получили сладкие подарки.
Следующую тематическую экскурсию для детей в аэровокзале планируют провести в начале 2026 года и приурочить её ко Дню работника гражданской авиации России.
