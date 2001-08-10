В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Образовательная инфраструктура Южно-Сахалинска получила мощный импульс к развитию в 2025 году за счет ввода новых современных объектов и масштабной модернизации существующих. Главным событием стало открытие после завершения всех работ школы № 25 в микрорайоне "Горизонт", которая с 1 сентября работает в режиме полного дня, предлагая ученикам широкие возможности для обучения и творчества.
Новая школа имени А. П. Чехова создала в "Горизонте" настоящий образовательный и социальный центр. Директор учреждения Татьяна Кофман отмечает высокую мотивацию учеников и профессионализм педагогического коллектива, который сумел заинтересовать детей учебой. Школа предлагает разнообразные направления дополнительного образования, от IT-технологий до искусства. Учитель физики Кристина Ткаченко подчеркивает, что современное оснащение, включая цифровые лаборатории, делает изучение науки увлекательным. Ученики, такие как второклассник Даниэль Севанян и одиннадцатиклассник Тимофей Зрядний, высоко оценивают доброжелательную атмосферу, инфраструктуру и возможности для занятий.
Как рассказали ТИА "Острова" в коллективе школы № 25, реализация этого масштабного проекта стала возможной благодаря активной поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который лично курировал все этапы строительства. Существенный вклад в процесс внес и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, регулярно посещавший объект и учитывавший мнения педагогов при планировании школьных пространств.
Параллельно с открытием новой школы город завершил строительство школы № 24 на 1260 мест в ЖК "Авангард". Помимо возведения новых объектов, власти провели капитальный ремонт в школах № 22, № 30 и в детском саду №55 "Веснушка" в рамках национальных проектов. Особую роль сыграл и проект "Молодежный бюджет", позволивший старшеклассникам инициировать ремонт пространств в 19 школах в 2025 году, а в следующем году программа охватит уже 20 учреждений. Также в ряде школ и детских садов привели в порядок территории, обновив игровые и спортивные площадки.
Планы по развитию образовательной системы Южно-Сахалинска рассчитаны на годы вперед. В приоритете на 2026 год остаются проекты строительства школы в 19-м микрорайоне и детского сада в жилом комплексе "Уюн", которые планируют сдать в 2027 году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:57 Сегодня С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
08:58 Сегодня Сахалинцев ждут на массовых катаниях
09:39 Сегодня Южносахалинцев информирует о графике работы медицинских учреждений в новогодние праздники
11:07 Сегодня В Южно-Сахалинске сотрудники полиции установили подозреваемого в грабеже
17:04 25 Декабря В легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска открыли бесплатный ледовый каток
10:14 23 Декабря Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
15:09 26 Декабря Движение по железнодорожному переезду будет временно ограничено в Холмске
09:49 25 Декабря Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
Выбор редакции
- 11:20 Вчера Сахалинцы определили победителей Новогоднего турнира по настольному теннису
- 11:25 26 Декабря Сахалинские юные керлингисты одержали три победы на всероссийском фестивале
- 09:49 25 Декабря Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года
- 12:25 24 Декабря Детский оркестр "Сахалинские надежды" подарил зрителям большой новогодний концерт
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?