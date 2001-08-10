В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Образовательная инфраструктура Южно-Сахалинска получила мощный импульс к развитию в 2025 году за счет ввода новых современных объектов и масштабной модернизации существующих. Главным событием стало открытие после завершения всех работ школы № 25 в микрорайоне "Горизонт", которая с 1 сентября работает в режиме полного дня, предлагая ученикам широкие возможности для обучения и творчества.

Новая школа имени А. П. Чехова создала в "Горизонте" настоящий образовательный и социальный центр. Директор учреждения Татьяна Кофман отмечает высокую мотивацию учеников и профессионализм педагогического коллектива, который сумел заинтересовать детей учебой. Школа предлагает разнообразные направления дополнительного образования, от IT-технологий до искусства. Учитель физики Кристина Ткаченко подчеркивает, что современное оснащение, включая цифровые лаборатории, делает изучение науки увлекательным. Ученики, такие как второклассник Даниэль Севанян и одиннадцатиклассник Тимофей Зрядний, высоко оценивают доброжелательную атмосферу, инфраструктуру и возможности для занятий.

Как рассказали ТИА "Острова" в коллективе школы № 25, реализация этого масштабного проекта стала возможной благодаря активной поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который лично курировал все этапы строительства. Существенный вклад в процесс внес и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, регулярно посещавший объект и учитывавший мнения педагогов при планировании школьных пространств.

Параллельно с открытием новой школы город завершил строительство школы № 24 на 1260 мест в ЖК "Авангард". Помимо возведения новых объектов, власти провели капитальный ремонт в школах № 22, № 30 и в детском саду №55 "Веснушка" в рамках национальных проектов. Особую роль сыграл и проект "Молодежный бюджет", позволивший старшеклассникам инициировать ремонт пространств в 19 школах в 2025 году, а в следующем году программа охватит уже 20 учреждений. Также в ряде школ и детских садов привели в порядок территории, обновив игровые и спортивные площадки.

Планы по развитию образовательной системы Южно-Сахалинска рассчитаны на годы вперед. В приоритете на 2026 год остаются проекты строительства школы в 19-м микрорайоне и детского сада в жилом комплексе "Уюн", которые планируют сдать в 2027 году.