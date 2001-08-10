Тихоокеанское
информационное агентство
30 Декабря 2025
Сейчас 13:29
77,45|91,48
Южносахалинцев информирует о графике работы медицинских учреждений в новогодние праздники
12:14, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине на новогодних праздниках автобусы будет работать по расписанию выходного дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре с 31 декабря по 11 января включительно автобусы будут курсировать по муниципальным маршрутам согласно графику выходного дня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. График движения может корректироваться в зависимости от дорожной обстановки. Диспетчерская служба ООО «Единый оператор»: 55-65-15 (*6515 с мобильного телефона).

Как сообщает «Пассажирская компания «Сахалин», на новогодних праздниках все поезда также будут курсировать по расписанию выходного дня. График движения можно найти на сайте компании.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?