Тихоокеанское
информационное агентство
30 Декабря 2025
Сейчас 13:29
77,45|91,48
Южносахалинцев информирует о графике работы медицинских учреждений в новогодние праздники
12:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают за свежей навагой

Сахалинцев приглашают за свежей навагой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня 30 декабря жители и гости областного центра с 11:00 могут купить свежую навагу .

По цене 170 руб/кг торговля осуществляется по адресам:

ул. Пограничная, 26 (у ТЦ «Янтарь»);

пл/р-н Ново-Александровск, пер.  Железнодорожный, 14;

пр/р-н Луговое, ул. Дружбы, 56.

По цене от 150 руб/кг торговля осуществляется по адресам:

ул. Ленина, 551Г (территория магазина «Светофор»);

пл/р-н Ново-Александровск, ул. 3-я Строительная, 4Б (магазин «Надежда»).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?