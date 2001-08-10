12:08, | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцев приглашают за свежей навагой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня 30 декабря жители и гости областного центра с 11:00 могут купить свежую навагу .
По цене 170 руб/кг торговля осуществляется по адресам:
ул. Пограничная, 26 (у ТЦ «Янтарь»);
пл/р-н Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14;
пр/р-н Луговое, ул. Дружбы, 56.
По цене от 150 руб/кг торговля осуществляется по адресам:
ул. Ленина, 551Г (территория магазина «Светофор»);
пл/р-н Ново-Александровск, ул. 3-я Строительная, 4Б (магазин «Надежда»).
