Южносахалинцев информирует о графике работы медицинских учреждений в новогодние праздники
09:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии новогодних каникул Министерство здравоохранения Сахалинской области информирует горожан о режиме работы медицинских учреждений.

Так, на протяжении всех праздничных дней службы, обеспечивающие экстренную и неотложную медицинскую помощь (скорая помощь, пункты, отделения и кабинеты неотложной стоматологической помощи, стационары), будут работать без выходных.

Во вторник, 30 декабря, все государственные учреждения здравоохранения области будут работать по графику вторника.

С понедельника, 12 января, медицинские организации возвращаются к своему обычному режиму работы.

С подробным графиком работы медицинских учреждений в выходные и праздничные дни можно ознакомиться на официальном сайте Министерства здравоохранения Сахалинской области.

Напомним, для вызова скорой медицинской помощи необходим звонить по номеру «103» или «112». Сервис «1-300» продолжит работу в круглосуточном режиме. В праздничный период возможна повышенная нагрузка на линию, в связи с чем время ожидания ответа оператора может увеличиться.

