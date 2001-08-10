Военнослужащие ВВО покатали сахалинских детей на танке Т-80

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа устроили для сахалинских детей катание на танке Т-80. Мероприятие прошло в рамках традиционной новогодней благотворительной акции «Ёлка желаний».

На необычную экскурсию пригласили детей военнослужащих, ребят из семей участников СВО и многодетных семей. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству «Острова» в пресс-службе ВВО, праздник оставил у детей множество ярких впечатлений, а их новогодние желания исполнились.

Особенностью события стал и визит Деда Мороза со Снегурочкой, которые также прибыли к ребятам на боевой машине. Каждый ребенок получил из их рук сладкий новогодний подарок. Акция «Ёлка желаний» охватила все соединения и воинские части гвардейского корпуса, дислоцированные на Сахалине и Курильских островах.

Традиционно дети заранее писали свои пожелания, которые затем развешивали в конвертах на праздничных елках в воинских частях. Командование соединений лично снимало эти конверты и зачитывало письма, чтобы исполнить детские мечты.